José Condessa renova com equipa de futsal

"Chega de esperas! O nosso craque vai continuar durante mais algumas quartas-feiras." Foi assim que o Nisa Futsal Clube anunciou que José Condessa, de 26 anos, tinha renovado para mais uma temporada a favor do clube.



O ator também se mostrou radiante por continuar ligado ao desporto. "Mais um ano junto das minhas raízes e a defender as cores da terra que me viu crescer e que sinto como minha", escreveu, nas redes sociais, referindo-se a Nisa, no distrito de Portalegre.

