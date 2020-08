José Condessa sem ciúmes das cenas escaldantes da namorada

José Condessa e a namorada, Bárbara Branco, vão contracenar pela primeira vez na televisão portuguesa. Em declarações à Nova Gente, o ator confessou que não sente ciúmes das cenas escaldantes da namorada com David Carreira, em quem confia de "olhos fechados".



O artista mostra-se ainda entusiasmado por trabalhar com a companheira.

"Eu consigo ter cenas com ela muito boas, quer fosse ela namorada, irmã ou madrasta", revelou.

O casal, que namora há dois anos e meio, vai formar par romântico na nova novela da TVI, ‘Bem Me Quer’, logo no início da história, porém as personagens vão apaixonar-se por outras.

O jovem de 23 anos não escondeu o entusiasmo em trabalhar com a namorada: "Esta é a primeira vez que trabalhamos juntos em televisão. Estamos entusiasmados e temos de nos reinventar enquanto casal, pois já o fizemos em teatro".

Recorde-se que José Condessa regressou do Brasil em março, após abandonar o elenco da novela da novela ‘Salva-se Quem Puder’ e quebrar o acordo com a Globo.