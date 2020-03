José Condessa soma fãs no Brasil com corpo escultural

José Condessa está a viver no calor do Brasil, para onde se mudou enquanto está a gravar a nova novela da rede Globo, 'Salve-se quem Puder'. Inevitavelmente, o ator português já está a fazer sucesso e conta com cada vez mais fãs.





Alvo de grande atenção, o corpo escultural do artista tem captado as atenções. A revista brasileira 'Quem' não resistiu a partilhar fotografias do galã a jogar à bola num momento de descontração na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no qual foi apanhado pelos paparazzi.Condessa surge em calções de banho a exibir o tronco musculado que está a arrancar suspiros entre o público feminino. O vencedor da passada edição do programa 'Dança com as Estrelas' da TVI, até já foi comparado ao galã brasileiro Cauã Reymond. É também no Brasil que José Condessa tem captado as atenções ao lado do filho de Jorge Jesus, Mauro, que também não passa despercebido desde que rumou ao país. Apesar de estar a fazer suspirar em território brasileiro, José Condessa continua a manter o namoro com a atriz portuguesa Bárbara Branco, e a viver a relação à distância.No entanto, o namoro foi abalado por alguns rumores de traição por parte do ator com a atriz brasileira Juliana Paiva , com quem contracena no novo projeto. Algo que Condessa não hesitou em falar publicamente.