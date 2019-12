José Condessa surpreende namorada após polémica com traição no Brasil

01:30

Vânia Nunes

Após meses de distância e rumores de traição pelo meio, José Condessa viajou para Portugal e surpreendeu a namorada, Bárbara Branco, que não contava com a sua presença no Natal."Eu não tinha a certeza se podia vir cá. Tinha dito à Bárbara que estava à espera, e depois disse-lhe que em princípio não podia. Ela tentou ser forte e passar força para mim também", revelou o ator de 22 anos, que brilha atualmente na novela da TV Globo ‘Salve-se Quem Puder’.No entanto, Condessa acabou por conseguir viajar, deixando Bárbara radiante, principalmente depois do que leu na imprensa brasileira sobre um alegado caso do namorado com a colega de elenco Juliana Paiva."Eu e a Bárbara felizmente tínhamos falado disto e estávamos à espera. Sabíamos que é um mundo novo. Para eles, sou uma pessoa nova a chegar, sem namorada, não existe a Bárbara lá", disse, no ‘Você na TV!’, acrescentando: "Já me explicaram que lá é muito normal isto acontecer, arranjar namoros e fofocas. As pessoas, apesar de nem sempre acreditarem, gostam que se fale, e a verdade é que isso vende a novela".