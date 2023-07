José Condessa vence torneio de futsal em Portalegre Após a final, o artista, de 26 anos, aproveitou para regressar à sua terra natal, Nisa, e ‘matar’ saudades.

José Condessa não é apenas um craque na representação, mas também no desporto. No domingo, o galã da série ‘Rabo de Peixe’ (Netflix) venceu um torneio de futsal no Crato, Portalegre. Após a final, o artista, de 26 anos, aproveitou para regressar à sua terra natal, Nisa, e ‘matar’ saudades.