José Eduardo Moniz troca voltas a Cristina Ferreira Apresentadora foi substituída à última hora por Maria Botelho Moniz na emissão especial do casamento de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida.

Foto: José Ferreira

01:30

Cristina Ferreira estaria a contar conduzir a emissão especial do casamento de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida, mas acabou por ser substituída à última hora por Maria Botelho Moniz, segundo avançou ontem a revista ‘TV Mais’. A publicação diz que a decisão poderá estar relacionada com a relação difícil entre Cristina e José Eduardo Moniz, que terá assim trocado as voltas à apresentadora. De acordo com fontes ouvidas pela revista, Cristina Ferreira não terá ficado nada contente com a troca. Todavia, sabe-se agora que haverá uma emissão especial na TVI para comemorar os 45 anos de Cristina, dia 8, que dará pelo nome de ‘Baile da Cristina’.

Mais sobre