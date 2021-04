José Fidalgo derrotado no primeiro embate com a mãe da filha

Ator viu as fotografias que tinha publicado da filha serem eliminadas pelo Instagram após denúncia da ex-companheira

25 abr 2021 • 18:24

É que a arquiteta ameaçou processar o ator caso este não apagasse das redes sociais as imagens que tinha publicado da filha, Maria, a propósito do seu sétimo aniversário, e já houve desenvolvimentos. Como o artista não cedeu,A arquiteta, com quem o ator viveu um romance fugaz, considera que conseguiu "uma pequena vitória". "", pode ler-se, em comunicado.O advogado de José Fidalgo considera incompreensível esta atitude. "", disse Pedro Edson Cunha à ‘TV7 Dias’, assumindo também que a guarda de Maria está a ser discutida "". O ator tem outro filho, Lourenço, de onze anos, de uma anterior relação.Indignado, José Fidalgo recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem enigmática. "", pode ler-se na legenda de uma imagem onde o ator surge a fazer um gesto obsceno.