José Fidalgo e Oceana Basílio vivem momentos de luxo e paixão no Brasil

01:30

Daniela Ventura

O romance está cada vez mais aceso entre José Fidalgo e Oceana Basílio, que assumiram o namoro em dezembro do ano passado.O casal de atores tem estado a aproveitar uns dias românticos no Brasil, instalado num hotel de luxo. Mais felizes do que nunca, não resistem a partilhar nas redes sociais alguns momentos do descanso no paraíso, onde também acabaram por celebrar uma data especial: o aniversário de Oceana, que completou ontem 41 anos. "Aqui passa da meia noite e essa menina faz anos. Linda que até dói", escreveu Fidalgo, de 40 anos, na legenda de uma fotografia da companheira, acrescentado a frase "Coração Selvagem".A artista mostra-se feliz por celebrar a data especial na companhia do namorado, no cenário encantador. "Nada me sabe tão bem como fazer uma pausa e seguir o calor. O último ano foi muito intenso. Sentia que estava mesmo a precisar de descansar num paraíso", afirmou Oceana Basílio.