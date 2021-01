José Fidalgo protagoniza cena quente como bombeiro na SIC e divide opiniões

"Quase fiquei sem marido quando deu esta cena", brincou uma admiradora através das plataformais digitais da SIC. "Meu Deus, isso está a aquecer muito", apontou outra.



, brincou uma admiradora através das plataformais digitais da SIC., apontou outra.

Sou bombeira e senti vergonha dessas cenas. Passaram uma péssima imagem dos Bombeiros. Bombeiro não bebe em serviço, nem andam em tronco nu no quartel", criticou uma soldada da paz. "Ofenderam foi uma grande parte de Corporações de Bombeiros! Não só com estas imagens, como com a cervejinha na mão", notou outra.





Ator apresentou-se em tronco nu e causou furor.





'Amor Amor' estreou-se na liderança das audiências, derrubando a concorrência. Ao segundo episódio manteve a preferência do público.





O resultado? Uma verdadeira cena de sensualidade que fez suspirar o público, mas também levantou uma onda de críticas.No entanto, houve também quem desse um 'puxão de orelhas' à representação. Foi o caso de vários admiradores que se identificaram como Bombeiros.