José Fonte passa férias no Algarve com toda a família

De férias com a família, José Fonte, jogador de futebol do Lille (França) e da seleção nacional, com a qual venceu a Liga das Nações, aproveitou para rumar ao Algarve para descansar.Num dos dias, o defesa-central esteve no parque aquático Zoomarine, Albufeira, com a mulher Sandra, e os dois filhos, Luca e Luna."Ele e a família passearam pelo recinto onde visitaram, entre outras atrações, o habitat das focas e leões-marinhos e o aquário, onde se encontram os tubarões", contou aofonte do Zoomarine. "Mais tarde tiveram a oportunidade de assistir à apresentação dos golfinhos", acrescentou.No final, a família - em particular os filhos - experimentou ainda uma das principais atrações do parque aquático: a interação com os golfinhos, em que os participantes podem tocar nos simpáticos animais e nadar na piscina com eles.Após as férias em família, Cristiano Ronaldo está agora na Ásia com amigos, numa viagem que combina lazer e negócios.Os filhos ficaram entregues às mulheres da sua vida: a mãe, Dolores Aveiro, e a companheira, Georgina Rodriguez, mostram-se radiantes ao lado das crianças.Cristianinho, de nove anos, está a passar um tempo com a avó na Madeira. "A alegria da minha vida já está ao meu lado", afirmou a matriarca do clã Aveiro nas redes sociais. Os bebés, Alana Martina, e os gémeos, Eva e Mateo, estão com a namorada do craque."Felicidade", descreveu a espanhola.