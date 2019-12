José Luís Arnaut separado de Maria Herédia

Foto: Direitos Reservados

01:30

José Luís Arnaut está separado de Maria Herédia. O ex-ministro de Durão Barroso e a trineta do primeiro visconde da Ribeira Brava e prima da duquesa de Bragança, Isabel de Herédia, casaram em 2005. O divórcio está ser preparado e deverá sair no início do ano.O presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Federação Portuguesa de Futebol sempre pautou pela discrição no que toca à vida pessoal e são raras as aparições públicas que faz.No entanto, no passado dia 29, fez questão de marcar presença na inauguração do novo clube privado que Miguel Guedes de Sousa e Paula Amorim (considerada esta semana a mulher mais poderosa de Portugal pela revista ‘Forbes’), JNcQOI, em Lisboa.Ao evento, José Luís Arnaut foi acompanhado da filha, a empresária Ana.