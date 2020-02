José Luís Gonçalves "muitas vezes nem reconhece a mulher"

Foi há sete anos que a vida de José Luís Gonçalves e de todos os que o rodeiam mudou de forma abrupta. O toureiro preparava-se para fazer a sua estreia no programa ‘Dança com as Estrelas’, da TVI, então conduzido por Cristina Ferreira, mas ao encaminhar-se para o palco não mediu bem as distâncias e acabou por cair do cimo das escadas – sem qualquer proteção – de uma altura de dois metros. No embate da queda sofreu um traumatismo cranioencefálico grave, que lhe provocou lesões irreversíveis, ficando desde então em estado semivegetativo., contou uma fonte ao ‘Correio da Manhã’.Na altura, o toureiro passou muito tempo internado no Hospital de Santa Maria e foi posteriormente transferido para um centro de reabilitação. E a verdade é que, sete anos depois do trágico acidente, as melhorias são pouco visíveis e demasiado lentas para aquilo que os amigos, e principalmente a mulher, Isabel, gostariam.começa por contar à ‘Vidas’ um dos melhores amigos de Zé Luís, Américo Manadas, acrescentando que nos dias em que está menos lúcido o antigo toureiro não conhece as pessoas que o rodeiam.No entanto, Américo destaca que há diferenças em relação aos tempos iniciais, em que José Luís Gonçalves estava quase permanentemente acamado.Vitórias celebradas pelo núcleo restrito de pessoas que não deixaram o matador de touros por um segundo durante este processo de recuperação., diz, referindo-se à companheira do toureiro, que deixou de trabalhar para estar a seu lado numa unidade de Cuidados Continuados.Segundo Américo Manadas, em Cascais, onde o toureiro se encontra, vive-se um dia de cada vez e ninguém faz muitos prognósticos em relação a um futuro, tido como incerto.São poucas as pessoas de confiança que continuam a gravitar em torno de José Luís Gonçalves, sete anos depois do acidente. A família do toureiro sempre mostrou alguma distância e as divergências com a companheira deste, Isabel, acabaram por criar uma rutura. Segundo a ‘Vidas’ apurou, o único filho do matador de touros, Miguel, visita-o "muito raramente".Recorde-se que, há cerca de dois anos, o filho de José Luís viu o Tribunal dar-lhe razão, com a produtora responsável pelo ‘Dança com as Estrelas’, a Endemol, a ser condenada a pagar ao jovem 25 mil euros de indemnização.Da parte da TVI, segundo foi possível apurar, Luís Cunha Velho tem acompanhado a recuperação do toureiro, mostrando preocupação. "Ele foi incansável desde o início."