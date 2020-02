José Maria Tallon vence cancro e supera etapa

José Maria Tallon

Depois de ter vivido momentos difíceis,O conhecido médico das dietas dos famosos concluiu a sua tese de doutoramento sobre obesidade na adolescência, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e revela-se muito feliz.diz uma fonte, acrescentando que o médico espanhol vive igualmente uma fase feliz no amor ao lado da namorada, Ana Rego, com quem vive uma relação desde 2012."A Ana é uma mulher madura, que sabe o que quer. As pessoas que me conhecem dizem que ando mais tranquilo", fez saber José Maria Tallon em relação à companheira de há vários anos