José Mata 'derretido' com a namorada

O ator José Mata deixou, esta terça-feira, uma mensagem especial à namorada, a cantora Panama Cook, nas redes sociais.

"Happy Birthday Panama! I’m the luckiest boy! Thank you! Love you and see you in the bit [Parabéns, Panama! Eu sou o rapaz mais sortudo! Obrigado! Amo-te e vejo-te daqui a bocado]", escreveu no Instagram.

Os comentários na publicação do ator não se fizeram esperar: "És um rapaz com gosto apurado. Parabéns por isso e parabéns à linda menina do teu coração", "Parabéns a ambos, um pelo aniversário e outro pelo excelente bom gosto. Maravilhosos", pode ler-se.



Recorde-se que o ator, de 37 anos, confirmou a relação em setembro, ao publicar fotografias com a namorada, de 25.



Mais recentemente José Mata e Panama Cook foram o casal sensação da mais recente festa de aniversário da Vogue Portugal. Sem constrangimentos, o ator e a cantora deixaram-se fotografar e não esconderam a fase de felicidade que vivem desde que estão juntos.



O ator, recorde-se, separou-se no ano passado da atriz Isabela Valadeiro, com quem namorou cerca de três anos.