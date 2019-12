José Mourinho arrasado com a morte do cão

Foto: Direitos Reservados

15:16

Leya

, de raça

yorkshire





terrier, morreu, o que causou um grande desgosto para toda a família nesta época especial.

dezembro,

José Mourinho partilhou a tristeza ao contar perante os milhares de seguidores que perdeu o cão da família no dia de Natal.O treinador português de 46 anos, que atualmente treina o clube inglês Tottenham, contou que o cão,Ao ser questionado sobre como tinha sido a sua quadra festiva, pelo Amazon Prime, antes do jogo da equipa que treina atualmente, contra o Brighton, no Boxing Day, celebrado a 26 de

"Para ser sincero, foi muito triste porque o meu cão morreu, o meu cão é minha família. Mas temos que seguir em frente", afirmou José Mourinho, sem esconder a emoção, durante uma entrevista.