José Mourinho arrasado por apresentador após falhar promessa

01:30

José Mourinho foi duramente criticado por Pablo Motos, apresentador do célebre programa espanhol ‘El Hormiguero’, da Antena 3. O caso remonta à época em que o técnico português treinava o Real Madrid, entre 2010 e 2013.









Na altura, o cantor Justin Bieber foi convidado do programa de Motos e, como a filha de Mourinho é fã do artista, o treinador decidiu telefonar ao apresentador a pedir-lhe bilhetes. “Quando Justin Bieber vem aqui, cabem 120 pessoas e tínhamos uns 20 mil pedidos para o público”, começou por explicar. “Ele tem o meu telefone e pediu-me dois bilhetes, para a filha ir com uma amiga. Eu disse que lhe dava os bilhetes se ele, em troca, viesse ao programa”, revelou o espanhol, citado pela ‘Marca’.

Um acordo aparentemente simples e benéfico para ambas as partes, já que Motos oferecia os convites em troca da presença do ‘Special One’ no seu programa. Contudo, apesar da combinação entre os dois, José Mourinho terá falhado com a sua palavra e nunca apareceu em estúdio. Segundo revelou o comunicador, o treinador nunca deu qualquer justificação à produção. “Uma coisa é enganarem-te, outra é deixarem toda a equipa de 140 pessoas pendurada. Fizemos um programa para ele e nem sequer telefonou a dizer que não ia”, contou, demonstrando a sua revolta com a atitude do técnico. “Nunca me disse sequer que não vinha e enganou-me. É um mentiroso”, rematou.