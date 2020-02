José Mourinho faz mudança radical de visual e rapa o cabelo "O cabelo vai voltar a crescer", afirmou o técnico.

11 fev 2020 • 01:30

Aos 57 anos, José Mourinho decidiu fazer uma transformação radical ao rapar o cabelo. A mudança do técnico português ao serviço do Tottenham não passou despercebida aos admiradores que se desdobraram em comentários. O treinador reagiu finalmente ao novo look e mostra-se até arrependido com o pedido que fez ao barbeiro: "Adormeci, e quando acordei, estava tão mau que lhe disse para trazer o pente um. Felizmente, [o cabelo] vai voltar a crescer."



Na última semana, Mourinho esteve mais resguardado evitando até o aparato mediático para não ser fotografado em público. Acabou por usar bonés para esconder o novo visual, mas foi apanhado por alguns paparazzi. Entretanto, o técnico retomou as rotinas e enfrentou a opinião pública, que decidiu fazer algumas paródias acerca do seu novo penteado.

