José Mourinho junta família no Algarve

04 ago 2020 • 01:30

Rute Lourenço

A família Mourinho reuniu-se finalmente em Portugal para uns dias descontraídos de férias. Depois de Matilde ter estado uma semana em Marbelha, Espanha, e com o Special One já em solo nacional, o clã começou por reunir-se em Setúbal e rumou ontem ao Algarve.No domingo, o treinador dos ingleses do Tottenham optou por fazer um passeio de barco com a mulher, os dois filhos e o ‘genro’, na zona da Arrábida. Durante o descanso, foram surpreendidos pela passagem dos golfinhos do Sado, num momento registado por Matilde nas redes sociais.Depois de uma visita a familiares em Setúbal, Mourinho continua agora as férias no Algarve, na casa que tem em Ferragudo, no concelho de Lagoa.Recorde-se que, durante a quarentena, a família do técnico português, de 57 anos, esteve refugiada na moradia de luxo em Azeitão, enquanto José Mourinho permanecia em Inglaterra devido a compromissos profissionais. Só recentemente voltaram a reunir-se no Reino Unido.