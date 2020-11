José Mourinho partilha fotos inéditas com a filha no dia do seu 24º aniversário

José Mourinho é um pai babado e fez questão de mostrar isso mesmo nas redes sociais. Esta quarta-feira, a filha, Matilde, completou 24 anos e o técnico partilhou algumas images inéditas com a jovem no Instagram.Na legenda escreveu: "".Os seguidores ficaram encantados com a partilha e deixaram inúmeras mensagens de parabéns a Matilde.Devido à pandemia, a festa foi em família, como a jovem mostrou nas redes sociais.Matilde é fruto do casamento de José Mourinho com Matilde, conhecida por Tami. O casal é ainda pai de José Mário, de20 anos.