José Mourinho visto sem aliança

15 jan 2020 • 01:30

Rute Lourenço e Vânia Nunes

O casamento de mais de 30 anos de José e Matilde Mourinho voltou a ser notícia na imprensa internacional em novembro, depois de o técnico ter sido fotografado nas ruas de Londres sem aliança.Na altura, voltaram a surgir rumores de separação, rapidamente desmentidos pelo representante do ‘Special One’."Está tudo muito bem. Simplesmente, o José levantou-se muito cedo no domingo e esqueceu-se do relógio e da aliança, quando saiu de casa para ir para Liverpool comentar o jogo com o Manchester City".Mas as especulações sobre a crise no casamento há muito que circulam e há quem garanta que o treinador vive uma relação de fachada.