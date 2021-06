José Raposo com rotinas opostas à da mulher Sara Barradas

Três semanas após a morte de Maria João Abreu,Dedicada exclusivamente ao teatro, tem feito sucesso com a peça ‘Perfeitos Desconhecidos’, em cena no Teatro Maria Matos, em Lisboa.A atriz mostra-se radiante com o desafio e nem a pandemia a assusta. "Estarmos ali a partilhar aquele palco todos os dias e sem sabermos por quanto tempo mais isto durará não nos assusta em nada, pelo contrário, só nos deixa felizes", confidenciou no último evento onde marcou presença, a entrega dos Prémios Activa Mulheres Inspiradoras."Fiquei feliz por não integrar um projeto televisivo mais cedo, precisava de descansar. A minha última novela tinha sido muito intensa e não queria estar tão depressa a conciliar dois projetos tão importantes, portanto, estar apenas no teatro tem sido bom profissional e pessoalmente", acrescentou ainda, referindo-se ao facto de ter optado por se afastar do elenco da novela ‘Festa é Festa’ (TVI) para dar apoio às duas irmãs e à avó depois de a mãe, Felisbela Dias, ter sido presa por crimes de burla qualificada.