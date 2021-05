José Raposo de rastos por Maria João Abreu: "Passa os dias a chorar"

apresenta algumas melhorias face ao seu estado de saúde, e a hemorragia cerebral está quase controlada . No entanto, desde que a atriz foi hospitalizada, a 30 de abril, que a família da atriz vive uma grande angústia., marido de Maria João Abreu, os filhos,, bem como, ex-marido, têm sido presença assídua no Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde têm acompanhado de perto o seu quadro clínico., contou uma fonte à revista 'Nova Gente', sublinhando, ainda a "forte união de todos" e o "grande amor" que sentem pela atriz.A mesma publicação afirma que, amigo de longa data de Maria João Abreu,no passado sábado, 8 de maio. Os amigos da atriz já estão a preparar uma surpresa para quando a 'Sãozinha', da novela 'A Serra', da SIC, melhorar e estão a gravar vídeos com mensagens., contou um amigo da atriz à publicação.Maria João Abreu e José Raposo contracenam juntos na sitcom 'Patrões Fora', da SIC, e desde que Maria João Abreu foi hospitalizada que o seu ex-marido não se sente à vontade para retomar as gravações, visto que "passa os dias a chorar"., contou uma fonte da produção à 'Nova Gente'.Em causa fica a continuação da sitcom. A mesma fonte acredita que a série 'Patrões Fora' termine., finalizou.Recorde-se que João de Carvalho contou o que aconteceu no dia 30 de abril quando Maria João Abreu se sentiu mal nas gravações da novela 'A Serra', da estação de Paço de Arcos.