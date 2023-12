José Raposo e Teresa Guilherme na véspera de natal na CMTV

Teresa Guilherme com José Raposo

Foto: Pedro Catarino

01:30

Sem papas na língua, como é habitual, Teresa Guilherme perguntou e José Raposo respondeu. O resultado é uma entrevista terna e comovente, sobre o Natal, o teatro e a vida, que certamente irá despertar nos espectadores da CMTV o espírito desta quadra especial.









Filmada na Casa do Artista, em Lisboa, lugar escolhido por aquele que é um dos atores mais amados pelos portugueses, José Raposo fala ao longo desta conversa das alegrias, das memórias e dos desafios que a vida lhe tem reservado.

Com uma família numerosa e com pessoas de várias gerações, o ator irá dividir-se nos dias 24, 25 e 26 por várias casas, entre “almoços e jantares”. “Não sou o palhaço da festa. Há sempre alguém que faz de Pai Natal e não sou eu. Eu gosto é de comer. Adoro natais, casamentos festanças, até as festas sociais... pergunto logo se há croquete. O melhor que há na vida é conversar e comer”, diz o ator, que fala de Maria João Abreu e de outros colegas que o marcaram, como Nicolau Breyner, Raul Solnado ou Isabel de Castro e até admite que, no palco, precisa de ponto.



“Preciso. Nunca sei os meus textos. Quer dizer, sei um bocado, porque temos ensaios, mas nunca sei de cor. Na verdade, sou preguiçoso!”, afirma, deixando Teresa Guilherme a rir às gargalhadas. Durante os dias festivos, a CMTV irá exibir outros momentos especiais: no Dia de Natal, 25, à tarde, Maya conversa com Fernando Mendes; no dia 31 irá para o ar uma conversa entre Teresa Guilherme e Júlia Pinheiro; e no primeiro dia de 2024 será a vez de Herman José estar com Teresa Guilherme.