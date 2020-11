José Raposo emotivo no aniversário de Sara Barradas: "Quando tinhas 19 anos descobrimos que nos amávamos"

Quando tinhas 19 descobrimos que já nos amávamos há 27! Agora que fazes 30, somando 27 dá os meus 57... enfim, a matemática do amor é a que cada um aplica", escreveu, acrescentando que todos os dias se apaixona mais por Sara.



"Continuo fascinado com o teu ser carregado de feminilidade , de inteligência , de carácter, de talento, de maternidade, de generosidade, de amizade... e desejo-te a felicidade total ao lado da filha mais linda do Universo, e deste que te amou, ama e amará sempre".



Os fãs ficaram rendidos à mensagem apaixonada, assim como muitos famosos, que se mostraram comovidos com a declaração de amor.

José Raposo declarou-se à companheira e mãe da sua filha mais nova em dia de aniversário.Sara Barradas completou 30 anos e recebeu uma mensagem ternurenta do parceiro, que revelou detalhes da história de amor.