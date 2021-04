José Raposo esclarece crise no casamento com Sara Barradas

fazê-los avançar com verbas para a compra de casas a preços mais baixos do valor de mercado, dizendo ter acesso a negócios imobiliários privilegiados. Os lesados só percebiam que tinham sido enganados depois de transferirem o dinheiro para a conta da mãe da atriz, uma vez que o negócio nunca chegava a concretizar-se. O filho da atriz Io Appolloni e Maria João Abreu, ex-mulher de José Raposo, foram algumas das vítimas dos golpes da mãe de Sara Barradas.





tiveram de mudar toda a sua dinâmica familiar após Felisbela Dias, mãe da atriz, ser condenada a sete anos de prisão por burlas qualificadas. Como consequência, as duas irmãs e a avó da atriz mudaram-se para casa do casal, o que acabou por abalar o relacionamento dos dois Face às notícias de que o, José Raposo mostrou que está a fazer um esforço para dar a volta à situação e partilhou um vídeo, nas suas redes sociais, feito por Sara Barradas onde se declarou:, escreveu referindo-se à atriz e à filha de ambos, Lua, de dois anos. Face ao gesto do marido,na publicação.Recorde-se de que, ao ver a mãe ser presa, Sara Barradas deixou a sua vida em suspenso para conseguir apoiar a 100 por cento a progenitora neste momento difícil que está a viver. Tendo, inclusive, abandonado a novela 'Festa é Festa', da TVI , onde teria um papel de grande destaque, para apoiar a família.Felisbela Dias foi condenada pelos crimes de burla após, durante três anos,