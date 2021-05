José Raposo está inconsolável com a morte da ex-mulher, Maria João Abreu.O ator encontrava-se no Hospital Garcia de Orta, em Almada, com outros familiares, incluindo a mãe da atriz.Perante a trágica notícia, a família abraçou-se, em sofrimento.Maria João Abreu, de 57 anos, estava internada desde o dia 30 de abril, após ter sofrido um aneurisma.Deixa dois filhos, Ricardo e Miguel, fruto do casamento de 23 anos com o ator.