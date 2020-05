José Raposo presta homenagem a António Cordeiro em momento difícil

Paralisia Supranuclear Progressiva, que o tem feito perder faculdades - que um grupo de amigos do meio artístico se mantém incondicionalmente ao lado do ator.Entre eles estáque agora, por ocasião do 61º aniversário do amigo, fez questão de lhe prestar homenagem nas redes sociais, num texto em que lembra também outro ator que está igualmente internado na Casa do Artista, em Lisboa, António Évora.O Anto´nio Cordeiro na 2.ª fez anos, e na Casa do Artista festejou-se o acontecimento entre as assistentes, o Anto´nio E´vora e a Lena, esposa do Cordeiro", começou por escrever.O ator recordou o momento em que António Évora lhe ligou a dizer que António Cordeiro tinha dado entrada na Casa do Artista e que os dois iriam partilhar quarto.José Raposo lembrou ainda que António Cordeiro sofre de uma doença muito grave e que todo o apoio é pouco, agradecendo a forma como António Évora tem cuidado do ator.Recorde-se que o ator passou recentemente por momentos delicados, e foi obrigado a fazer sete testes à Covid-19 . Encontra-se bastante debilitado na Casa do Artista.