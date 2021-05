José Raposo quebra o silêncio sobre drama de Maria João Abreu: "Para mim é muito complicado falar"

06 mai 2021 • 18:53

José Raposo esteve esta quinta-feira na inauguração da exposição sobre a vida de Ruy de Carvalho e não escondeu a emoção ao falar sobre o estado de saúde da ex-mulher, Maria João Abreu, que sofreu um aneurisma há cerca de uma semana., começou por dizer, mostrando-se com esperança na recuperação da ex-companheira, com quem teve dois filhos.O ator soube do aneurisma da atriz logo na sexta-feira e esteve em permanência no Hospital Garcia de Orta, com os filhos, a acompanhar o seu estado de saúde. Desde então, tem estado em permanente contacto com a família de Maria João, num espírito de união em prol de Maria João.