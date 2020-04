José Raposo reage a declaração de amor do namorado de Maria João Abreu

A carregar o vídeo ...

Maria João Abreu e José Raposo continuam a demonstrar a relação de grande estima e cumplicidade que mantêm, desde que se separaram.A atriz comemorou o 56º aniversário na passada terça-feira, dia 14 de abril, e foi mimada com uma declaração feita pelo namorado publicamente., começa por dizer João Soares., descreveu ainda sobre a celebração diferente da data especial., desabafou o companheiro da estrela da SIC., declarou-se ainda.Perante as palavras emotivas, o ex-marido de Maria João Abreu, José Raposo, decidiu reagir., escreveu na publicação, o que deixou os fãs derretidos pelo gesto.José Raposo também se mostra feliz ao lado da companheira, Sara Barradas, com quem tem desfrutado da primeira filha em comum, a pequena Lua. A menina, que tem feito as delícias do casal, celebrou recentemente o primeiro aniversário.