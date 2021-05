José Raposo sem forças para recomeçar Após a morte de Maria João Abreu, José Raposo vive dias de uma dor inimaginável e ampara-se nos amigos mais chegados para seguir em frente. mas o luto prevê-se demorado

29 mai 2021 • 19:27

Perdido, sem chão nem forças para recomeçar. É assim que José Raposo se sente após ter perdido a ex-companheira, Maria João Abreu, aos 57 anos, vítima de dois aneurismas. O processo de luto prevê-se demorado para o ator, que já comunicou à SIC não se sentir com forças para retomar as gravações da série ‘Patrões Fora’. Até porque o projeto seria particularmente doloroso para o artista, uma vez que contracenava com Maria João. "São memórias muito duras. E o Zé precisa do seu tempo. Quando achar que é a altura, irá voltar", começa por contar uma fonte, acrescentando que, nesta altura, José Raposo quer estar dedicado ao seu bem-estar emocional e a apoiar os dois filhos.



Casamento instável

A fase difícil coincide com uma altura de maior instabilidade no casamento com Sara Barradas. Há muito que a relação atravessa uma crise – principalmente depois de a mãe da atriz ter burlado, além de José Raposo, vários familiares e amigos do próprio – e a perda de Maria João Abreu está a tornar tudo ainda mais doloroso. "Estes últimos anos têm sido os mais complicados para o Zé. Ninguém fala muito com ele sobre o assunto, mas a questão das burlas da sogra afetou-o muito", diz uma fonte, acrescentando que o ator se sente isolado no casamento com Sara. "A verdade é que, depois disto, deixou de haver uma relação entre a Sara, a família e os principais amigos dele. Portanto, o casamento passou a ser vivido numa espécie de bolha."

A somar a estes problemas, José Raposo depara-se ainda com uma nova realidade familiar, depois de Felisbela Dias ter sido presa por burlas. Sara Barradas tem agora a seu cargo a avó e as duas irmãs.

