José Raposo trata da filha a tempo inteiro

O ator descreveu a azáfama que vive diariamente para cuidar de Lua, de quase um ano, durante o 'Você na TV', da TVI.O veterano da ficção nacional assume dificuldades em colocar em práticas todos os afazeres: "Faço muito mal tudo aquilo. As fraldas, ela borra-se toda, as papas…. Faço mal, mas com muito amor."Sobre o facto de ter sido pai "aos 65 anos", Raposo tranquiliza:Além de acumular a parternidade com a carreira, José Raposo pode ser visto diariamente todas as noites no musical 'Chicago', no Teatro da Trindade.