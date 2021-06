José Raposo volta a sorrir após morte de Maria João Abreu

O último mês foi de sofrimento profundo para José Raposo, que não esconde a dor pela perda de uma das pessoas mais importantes da sua vida: a ex-companheira, Maria João Abreu, que morreu vítima de um aneurisma.









Após as cerimónias fúnebres, o ator isolou-se em casa e desmarcou todos os compromissos profissionais para viver no recato o luto pela mãe dos filhos mais velhos. Agora, aos poucos, começa a retomar algumas rotinas, conforme mostrou recentemente a companheira, Sara Barradas, que partilhou a fotografia de uma ida à praia do ator com a filha. “Sol, volta, estás perdoado. Apesar de a Lua não te ‘gramar’ muito, a mãe ‘grama’”, escreveu na legenda.

Segundo o CM apurou, a filha Lua, de dois anos, é a grande força do ator para superar a fase dramática que vive, em que tenta fazer o luto e, ao mesmo tempo, apoiar os filhos mais velhos, em sofrimento com a partida prematura da mãe. “A Lua é, sem dúvida, a força do Zé. Mas têm sido tempos muito complicados. A partida da João abalou-o muito.”





Crise no casamento



Os últimos tempos não têm sido fáceis para José Raposo que, além de ter perdido aquela que considerava ser um pilar na sua vida, está também a adaptar-se a uma nova realidade familiar. Com a mãe de Sara Barradas a cumprir pena de prisão efetiva por ter montado um esquema de burlas, os atores acolheram em casa as irmãs mais novas da mulher e a avó desta. Uma situação que provocou alguns constrangimentos no casamento. Segundo foi possível apurar junto de várias fontes, a rutura estava iminente, mas o casal acabou por conseguir dar a volta por cima e superar a má fase.





A mãe de Sara, Felisbela Dias, recorde-se, burlou várias pessoas próximas, entre as quais Maria João Abreu. Devido a toda a polémica, a jovem atriz acabou por afastar-se da ex-mulher de José Raposo e não marcou presença nas cerimónias fúnebres de Maria João.



"Ela daria abraços e foi o que eu fiz"



João Soares, marido de Maria João Abreu, fez a sua primeira aparição televisiva, ontem, no programa ‘Estamos em Casa’, da SIC, e recordou a mulher numa conversa emotiva com a atriz Carla Andrino. “O abraço foi das coisas que a João me ensinou. A capacidade de amarmos e nos darmos uns aos outros. Era uma coisa que ela fazia como ninguém”, declarou.





O músico lembrou, ainda, o dia das cerimónias fúnebres de Maria João, que ficou marcado pela emoção e o abraço de um País inteiro. “Quando saí de casa estava muito apreensivo. Nunca tinha perdido ninguém assim, que era o amor da minha vida. Ao chegar à igreja mais apreensivo fiquei. E pensei: ‘O que é que a João faria?’Ela daria abraços e foi o que eu fiz.”





Nas redes sociais, os espectadores elogiaram a coragem de João Soares em voltar ao ativo.



Filho de Maria João já grava novela na SIC



Ricardo Raposo, o filho mais novo de Maria João Abreu e José Raposo, já está a gravar a 2ª temporada da novela ‘Amor Amor’, na SIC, depois de ter sido convidado por Daniel Oliveira (diretor do canal) para se juntar ao projeto. “Sinto-me com o dever de honrar o convite. E, acima de tudo, divertir-me-ei com toda a certeza”, disse numa entrevista.





Ricardo não esconde que já tinha ambições de entrar numa novela, que acontece na altura certa, num momento em que o jovem tenta reerguer-se após a morte da mãe. “Ganha-se outra resistência, além de que o trabalho de personagem recorrente possibilita uma construção que um trabalho esporádico não permite. Espero ganhar visibilidade no trabalho para poder continuar por aí fora.”





Homenagem dos amigos



Maria João deixou saudades entre os que privaram com ela, e na internet são muitos os amigos que fazem questão de manter viva a sua memória. Carlos Areia e a companheira, Rosa Bela Soares, têm partilhado

mensagens a recordá-la.