José Reza fala sobre a morte prematura do filho aos 20 anos: "Nos primeiros tempos não dormia"

marcou presença no, desta terça-feira, onde foi convidado de Ágata Rodrigues e Duarte Siopa. O cantor popular abriu o seu coração para recordar o, recordou. No fatídico dia em que o jovem morreu, José Reza tinha falado com ele pouco tempo antes do acidente., confessou aos apresentadores.Como homenagem ao filho, José Reza escreveu-lhe uma canção, 'Memória de Ti'., pode ouvir-se na canção feita em memória ao jovem.Assim que descobriu que o filho Gonçalo tinha morrido, o cantor passou tempos difíceis, tendo-se refugiado a compor canções.. Todas as noites, José Reza falava com o filho., contou. Mas, a tragédia que assolou a família fez com que o cantor deixasse de ser crente.José Reza conseguiu superar a morte do filho, mas a sua mulher ainda sofre com a partida precoce do jovem., contou no 'Manhã CM'.Ao longo da sua vida, José Reza já passou por várias adversidades. Para além da morte de Gonçalo, o cantor já viu morrer o pai e o irmão.".O seu irmão morreu há cerca de 12 anos.lamentou.No final da entrevista, o cantor confessou que não estava à espera de falar sobre as fases difícil da sua vida, mas que sentia que o filho estava presente no estúdio do 'Manhã CM'., finalizou.