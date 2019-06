06:00

José Sá e a namorada Raquel Jacob rumaram a Marraquexe, em Marrocos, para aproveitarem o calor e desfrutarem de momentos românticos.O casal, que iniciou as férias esta semana, tem partilhado vários registos fotográficos com os admiradores a propósito da escapadinha ao norte de África.O guarda-redes do Olympiacos mostrou-se divertido a andar de camelo, enquanto a namorada aproveitava o bom tempo para se banhar na piscina do resort de luxo onde ficaram instalados.O par romântico, recorde-se, já é pai de Maria Leonor, de apenas um ano. A menina terá ficado ao cargo dos avós, enquanto os pais aproveitaram a viagem para namorar.