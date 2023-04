José Sócrates à chegada a São Paulo

José Sócrates viajou na quinta-feira, 6 de abril, para o Brasil. O CM já tinha revelado esta sexta-feira a fotografia do ex-primeiro-ministro na altura do embarque - escolheu a classe executiva, lugar 2C, do Airbus A330 da TAP - e agora mostra-lhe as imagens do antigo líder do Partido Socialista (PS) à chegada ao Aeroporto de São Paulo, no Brasil.









Apenas com uma pequena mala de viagem e uma pasta, José Sócrates mostrou-se tranquilo e descontraído. Habitualmente é visto de fato e gravata ou de fato de treino nas suas habituais caminhadas na Ericeira, mas desta vez surgiu de calças e casaco de ganga e uns ténis da Hugo Boss - no site da marca custam 139 euros. À chegada ao aeroporto, tinha um Toyota à sua espera e foi nesse carro que seguiu viagem.

Mas esta ida ao Brasil acaba por revestir-se de alguma surpresa, pois o ex-primeiro-ministro tem adiado de forma sucessiva o julgamento do caso ‘Operação Marquês’ e até ao final da tarde de 6 abril não constava do sistema Citius nenhuma referência sobre esta deslocação.





Já no ano passado, José Sócrates não avisou que ia deslocar-se a terras de Vera Cruz, o que lhe valeu a alteração da medida de coação. O Ministério Público avançou, no verão, com um requerimento na sequência da divulgação de viagens ao Brasil por um período superior a cinco dias: só tinha a medida de coação de termo de identidade e residência no processo ‘Marquês’ - que prevê que um arguido saiba da obrigação de não mudar de residência nem se ausentar por mais de cinco dias sem comunicar essa situação ao tribunal -, tendo sido obrigado a apresentar-se no posto da PSP de 15 em 15 dias.





A verdade é que José Sócrates acabou por não comunicar essa ida e foi sancionado. Até ao momento, não se sabe se fará a comunicação desta viagem nos próximos dias ou se avançou já com um requerimento.