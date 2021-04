José Sócrates leva vida independente da namorada

24 abr 2021 • 13:49

Pronunciado por branqueamento de capitais e falsificação de documentos, José Sócrates tem estado no centro das críticas populares. Após a decisão do juiz Ivo Rosa, o antigo primeiro-ministro retomou os hábitos na Ericeira, onde reside, com a namorada, Lígia Correia. Apesar de partilharem o mesmo tecto, José Sócrates e a antiga secretária levam vidas praticamente independentes, com Lígia a ficar de fora das caminhadas diárias do companheiro pela vila da Ericeira.

Numa dessas ocasiões, o antigo governante, de 63 anos, foi confrontado com uma faixa junto à casa de 300 metros quadrados onde vive e na qual se podia ler:"A decência não prescreve."





A faixa,que terá mesmo motivado a chamada da GNR, foi colocada por um grupo de jovens da Juventude Popular que também deixou à porta de Sócrates um conjunto de propostas anticorrupção.