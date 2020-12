Jovem que alega ser filho de Maradona pede exumação do corpo para fazer exame de ADN

O jovem que alega ser filho de Diego Maradona, Santiago Lara, de 18 anos, está no centro de uma polémica, após pedir a exumação do corpo de Maradona, que morreu no dia 25 de novembro, na Argentina. Desde 2014 que Santiago alega ser filho do ‘génio dos relvados’ e chegou mesmo a contratar uma equipa de advogados para entrar com um processo em tribunal. Agora, o jovem pede a exumação dos restos mortais do jogador de futebol.

"Eu apenas quero saber quem sou. A parte financeira não me interessa", disse, em declarações ao ‘Telemundo’. "Sei que esse pedido vai causar polémica na Argentina, mas se eu não fizer isto, quem me vai dar o ADN?", perguntou.

De acordo com o jovem, a mãe, Natalia Garat, que morreu em 2006, teve uma relação com a lenda do futebol durante sete anos: "A minha mãe morreu quando eu tinha três anos, mas antes de morrer retirou o ventilador para falar e disse aos advogados dela que eu era filho do Maradona".

A empresa de advogados, José Nuñez e Benitez, revelou que Santiago pode mesmo ser fruto de um romance entre Maradona e Natalia Garat, que aconteceu há 18 anos.

"Quando a minha mãe faleceu eu tinha apenas três anos. Sobre a relação de Diego e a minha mãe não sei muito, porque nunca quis que me contassem nada. Já é suficientemente doloroso saber que não pertenço à família que me criou", disse.