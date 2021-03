Jovens atrizes conquistam independência e compram primeira casa

Uma conquista pessoal que espelha o sucesso da sua carreira ainda em ascensão e que fez questão de partilhar com os fãs através das redes sociais, onde se mostra bastante orgulhosa.A jovem cantora, de 19 anos, partilhou o investimento e mostra-se feliz com a nova etapa da sua vida que irá partilhar com o namorado Kasha, cantor dos D.A.M.A. Nas redes sociais, revela que está em fase de mudanças e decoração do espaço.O desejo foi alcançada no final de 2020. "Acabei de comprar a minha primeira casa. Estou feliz e orgulhosa", partilhou a atriz da novela ‘Serra’.