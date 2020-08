Juan Carlos anunciou que vai abandonar Espanha após inúmeros escândalos

anunciou esta segunda-feira, dia 3 de agosto, que vai abandonar Espanha, devido aos inúmeros escândalos em que está envolvido. O pai deenviou uma carta ao filho a anunciar que pretende abandonar o país "imediatamente".Na carta, que foi divulgada ao público esta segunda-feira, o rei emérito de Espanha afirma que o seu afastamento está relacionado com a "repercussão pública" que as recentes notícias sobre as suas contas bancárias podem ter no reinado do filho., pode ler-se na carta divulgada pela Casa Real Espanhola.O exílio de Juan Carlos surge passados quatro meses após o filho, o rei Felipe VI ter retirado a pensão ao pai, tendo ainda anunciado que renuncia à sua parte da herança.Para além dos escândalos financeiros em que está envolvido, o rei emérito está no centro de uma polémica amorosa com a ex-amante, Corinna Larsen, por esta ameaçar revelar os segredos da coroa espanhola.