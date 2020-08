Juan Carlos esconde apoio de amante secreta

23 ago 2020 • 19:53

Sobre o novo amor pouco se sabe, mas já foi descartado que se trate de Marta Gaya, a famosa designer que foi a sua última amante conhecida.De acordo com a imprensa especializada, esta foi a mulher com quem Juan Carlos foi mais feliz ao longo da sua vida, mas o romance acabou por chegar ao fim há mais de um ano.Nos Emirados Árabes Unidos, Juan Carlos está instalado no Emirates Palace, onde cada noite pode superar os 11 mil euros.