Juan Carlos exilado em hotel nos Emirados

O rei emérito de Espanha está hospedado no hotel Emirates Palace de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, diz o espanhol ‘ABC’. O jornal de tendência pró-monarquia faz um roteiro detalhado do percurso de Juan Carlos, que embarcou num avião particular da TAG Aviation em Vigo, no norte de Espanha, às 10h00 de segunda-feira, com outros cinco passageiros - uma pessoa da máxima confiança do antigo monarca e quatro seguranças - e chegou ao aeroporto de Al Bateen às 17h13 (hora de Portugal).



Ao chegar a Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, Juan Carlos e sua comitiva foram levados de helicóptero para o hotel de sete estrelas, com praia privativa, que é propriedade do governo saudita. Uma verdadeira "fortaleza à prova de paparazzi" oferecida pelo amigo Mohammed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro do emirado. O antigo monarca estará alojado numa das suites presidenciais, que custa cerca de 11 mil euros por noite.

