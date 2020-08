Juan Carlos ‘expulso’ de Espanha

Afinal, abandonar Espanha pode não ter sido uma opção voluntária para Juan Carlos. A sua saída do país estava a ser pensada há vários meses pelo filho, Filipe VI, e também pela nora, Letizia, numa tentativa de se distanciarem dos escândalos de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal em que o rei emérito está envolvido. O objetivo é recuperar e salvar a reputação da monarquia espanhola para que Leonor, a herdeira ao trono, suceda um dia ao pai, num momento em que já se pede um referendo ao regime."Juan Carlos não era a favor de deixar Espanha. E a presunção de inocência?", disse a jornalista Esther Jaén, amiga de Letizia Ortiz, no programa ‘Espejo Público’, sobre a carta enviada pelo rei emérito ao filho, a dar conta da sua ‘decisão’.De acordo com a ‘Vanity Fair’ espanhola, não só o exílio de Juan Carlos não foi voluntário como foi uma imposição da nora, com quem sempre manteve uma relação difícil. Entretanto, o ‘El Espanhol’ revela que o governo de Pedro Sánchez estava a par do que foi acordado entre Felipe VI e o pai, tendo o tema sido articulado entre o Palácio da Zarzuela e o Palácio da Moncloa durante semanas.Enquanto isso, o paradeiro de Juan Carlos permanece desconhecido, com algumas fontes a insistirem que está em Portugal, na zona de Azeitão ou em Cascais, onde passou parte da sua juventude. A Casa Real mantém o silêncio sobre o seu destino.Apesar da crise na monarquia e da pandemia, o líder do governo espanhol Pedro Sánchez decidiu tirar uns dias de férias em família e escolheu uma casa com grande significado para a família real para o fazer: o palácio de La Mareta, na ilha de Lanzarote. Trata-se de um palácio oferecido por Hussein da Jordânia a Juan Carlos. Foi nesta casa que morreu a mãe do rei emérito, no ano 2000.