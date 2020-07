Juan Carlos goza dias a sós com nova amiga

Uma nova polémica invadiu o seio da família real espanhola, colocando o rei Juan Carlos no centro de todas as atenções. De acordo com o programa ‘Socialité’, da Telecinco, o monarca está a desfrutar de uns dias a sós com uma amiga especial, na propriedade de uma pessoa da sua confiança, situada no município de Cidade Real, Espanha.A mulher que está a acompanhar o pai de Felipe VI tem perto de 70 anos, é casada e tem filhos. A aproximação entre Juan Carlos e esta mulher aconteceu desde a saída de Corinna Larsen da vida do monarca. “Não é nenhuma figura conhecida, não é atriz, nem cantora ou apresentadora”, completou a fonte, que confirma a escapadinha do rei.