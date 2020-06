Juan Carlos investigado por justiça espanhola

Juan Carlos vai ser investigado pelo Supremo Tribunal

Juan Carlos está a ser investigado pela justiça espanhola por corrupção internacional, branqueamento de capitais e fraude fiscal. Em causa está a construção do comboio de alta velocidade entre Medina e Meca, na Arábia Saudita pelo qual o rei emérito terá recebido dinheiro com o negócio milionário.A investigação começou na Suíça com uma suposta comissão de 100 milhões de euros que Juan Carlos terá recebido do rei da Arábia Saudita.A investigação vai focar-se em "delimitar ou descartar" a relevância criminal dos factos desde junho de 2014, quando o rei perdeu a imunidade que a Constituição espanhola lhe concedia.