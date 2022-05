Juan Carlos mostra-se debilitado em prova de barcos à vela

Juan Carlos na chegada ao Real Club Náutico de Sanxenxo, em Pontevedra, Espanha

Foto: Reuters

01:30

Miguel Azevedo

Foi com gritos de "Viva o rei!" que Juan Carlos, de 84 anos, foi esta sexta-feira recebido no Real Club Náutico de Sanxenxo, em Pontevedra. À sua espera estava cerca de meio milhar de populares e vários amigos. Visivelmente debilitado, socorrendo-se de uma bengala para o ajudar a locomover-se, o rei emérito, que é apaixonado por regatas, participou com a tripulação do Bribón no troféu InterRías, a última prova de preparação para o Mundial da classe 6mR de barcos à vela. Esta foi primeira aparição do antigo monarca em público ao fim de 21 meses.Segundo a imprensa espanhola, Juan Carlos, que surgiu acompanhado pela infanta Elena, a filha mais velha, apertou a mão a vários populares, claramente emocionado. Aos jornalistas, Elena acabaria por confessar estar "muito feliz" com a receção ao pai.Juan Carlos aterrou quinta-feira na Galiza, a partir de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, onde esteve exilado durante dois anos. Mas a viagem de regresso a Espanha já está a levantar polémica, por ter custado mais de 100 mil euros.