Juan Carlos pediu a Felipe VI para se divorciar de Letizia

Segundo Pylar, o pedido teria sido feito há alguns anos, argumentando Juan Carlos que Letizia seria sempre um grande impedimento para o reinado de Felipe VI.Estas revelações estão a causar mal-estar em Espanha e alguns questionam já se esta informação não será apenas pura ficção para vender revistas. Confrontado pelos jornalistas com esta notícia, o ex-marido da Infanta Elena, Jaime de Marichalar, portanto ex-genro de Juan Carlos, mostrou-se, entretanto, visivelmente incomodado.Esta notícia surge numa altura em que Pilar Eyre, autora do livro ‘Eu, o Rei’, sobre a vida privada de Juan Carlos, revelou, em entrevista, que se desiludiu com a vida de luxo e os escândalos do monarca.Recorde-se que Juan Carlos vive, atualmente, exilado nos Emirados Árabes Unidos.