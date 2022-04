Juan Carlos prepara regresso a Espanha Victoria Federica, neta do rei emérito, confirmou a informação à imprensa.

Juan Carlos está exilado há dois anos em Abu Dhabi

Foto: Direitos Reservados

01:30

Exilado há quase dois anos nos Emirados Árabes Unidos, Juan Carlos, de 84 anos, já está a preparar o regresso a Espanha. A revelação foi feita pela neta mais próxima, Victoria Federica, filha da infanta Elena, à imprensa espanhola.



A jovem, de 21 anos, contou, ainda, que o avô "está muito bem". A confirmação do regresso do rei emérito a Espanha surge menos de dois meses depois de o Supremo Tribunal ter anunciado o arquivamento dos processos que tinha em seu nome por alegada corrupção, na construção do comboio de alta velocidade entre Medina e Meca, na Arábia Saudita.

