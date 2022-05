Juan Carlos reencontrou-se com filho após dois anos de exílio

Juan Carlos perto do palácio real

Ana Maria Ribeiro

O Rei emérito Juan Carlos foi esta segunda-feira recebido pelo filho, o Rei Filipe VI, na residência real – o Palácio da Zarzuela, em Madrid – quase dois anos depois de ter deixado Espanha, devido à acusação de fraude. Com poucas palavras para dispensar aos jornalistas, o monarca tinha dito no domingo esperar "muitos abraços" deste reencontro familiar em que estiveram também a irmã, a infanta Margarida, e a mulher, Sofia. O próprio confessou estar "muito ansioso" e com "muitas saudades" dos entes queridos.Foi a primeira vez que pai e filho se viram em dois anos, mas a Casa do Rei classificou o encontro como "uma reunião familiar privada" e não a incluiu na agenda de atividades oficiais de Filipe VI. Em 2020, perante as acusações que pesavam sobre Juan Carlos, Filipe renunciou à herança do pai e retirou-lhe a subvenção pública de quase 200 mil euros anuais. O processo judicial acabou por ser encerrado quando as autoridades suíças declararam não ter conseguido apurar se Juan Carlos tinha recebido cerca de 88 milhões de euros para facilitar um contrato de ferrovia de alta velocidade na Arábia Saudita.A viver desde agosto de 2020 em Abu Dhabi, numa espécie de exílio dourado, Juan Carlos voltou a Espanha na passada quinta-feira e passou o fim de semana em Sanxenxo, Galiza, onde foi recebido pela filha, Elena de Borbón. Após o encontro familiar de esta segunda-feira deverá voltar aos Emirados Árabes Unidos.