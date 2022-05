Juan Carlos regressa a casa em Espanha num jato de luxo

01:30

Sónia Dias

Após quase dois anos de ‘exílio dourado’ em Abu Dhabi, Juan Carlos, de 84 anos, regressou ontem a Espanha. E fê-lo da forma mais luxuosa possível: viajando num jato privado da Bestfly, a maior companhia aérea privada de Angola, cujo aluguer terá custado mais de 100 mil euros.O rei emérito de Espanha aterrou ao final da tarde no aeroporto de Peinador, em Vigo, vindo dos Emirados Árabes Unidos, onde vive exilado desde agosto de 2020, quando se viu envolvido num escândalo financeiro que abalou toda a família real.De acordo com o ‘El Mundo’, Juan Carlos foi recebido pela filha mais velha, a infanta Elena, e pelo amigo Pedro Campos, presidente do clube náutico de Sanxenxo (Pontevedra), em cuja casa o antigo monarca ficará hospedado. No fim de semana irá assistir, e talvez participar, numa regata, matando assim saudades de uma das suas grandes paixões: provas de barcos à vela. Na segunda-feira, o rei emérito viaja até Madrid para se encontrar com o filho, o Rei Filipe VI, e com a mulher, a rainha emérita Sofía, no Palácio da Zarzuela, antes de regressar a Abu Dhabi.