Juan Carlos terá de se explicar para poder voltar a Espanha

Juan Carlos viu as investigações contra si serem arquivadas

Foto: Reuters

01:30

Miguel Azevedo

Juan Carlos terá de se explicar ao povo caso queira voltar a Espanha. Esta é pelo menos a exigência do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez quando ficou a saber que o rei emérito pretende residir em Abu Dhabi mas visitar Espanha "com frequência".O intenção de Juan Carlos foi manifestada numa carta dirigida ao filho, o rei Filipe VI, com data de 5 de março e foi divulgada, com conhecimento do Governo, no início desta semana. "Prefiro, neste momento, por motivos que pertencem à minha esfera privada... residir de forma permanente e estável em Abu Dhabi, onde encontrei tranquilidade... Embora, naturalmente, volte com frequência a Espanha, que trago sempre no coração, para visitar a família e os amigos", lê-se na missiva.Em resposta, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, defendeu, no entanto, que o antigo rei deve "explicações" ao povo sobre o qual reinou 39 anos (de 1975 a 2014), isto apesar de na semana passada Juan Carlos, de 84 anos, ter visto serem arquivadas as investigações de que era alvo por parte da procuradoria do Supremo Tribunal espanhol referentes às várias irregularidades detetadas na gestão da sua fortuna pessoal. Segundo divulgou o Ministério Público espanhol, as investigações "não permitem que seja instaurado um processo penal... devido à falta de provas incriminatórias".